«تنمية المشروعات»: نمتلك 33 فرعا.. ونقدم تمويل يصل إلى 30 مليون جنيه

قال أحمد الكناني مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي بجهاز تنمية المشروعات، إنَّ الجهاز يقدم خدماته من خلال 33 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنَّ الجهاز يقدم العديد من الخدمات المالية وغير المالية، إذ يقدم الخدمات المالية مثل الإقراض وتمويل المشروعات.

وأضاف «الكناني» في مداخلة هاتفية مع الاعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أنَّ تمويل المشروعات الصناعية قد تصل إلى 10 ملايين جنيه، وطبقًا للقانون الجديد قد يصل التمويل إلى 30 مليون جنيه، فإنّه يقدم أيضًا خدمات غير مالية من خلال ما يسمى دورة حياة المشروع فيتم من خلالها تقديم مساعدات تبدأ من فكرة المشروع وخدمات ما قبل البدء يعقبها مجموعة أخرى من الخدمات يتم الحصول عليها اثناء تنفيذ المشروع وخدمات اخرى للتوسع وتكبير المشروعات مثل فتح فروع له.

نماذج استرشادية للمشروعات طبقًا لاحتياجات المحافظات

وأضاف أنَّ هناك نماذج استرشادية للمشروعات يتمّ تصميمها طبقًا لاحتياجات كل محافظة وطبقًا لطبيعة المحافظة، مشيرًا إلى أنَّ تصميم المجمعات الصناعية وطرحها وتسكين المشروعات داخل هذه المجمعات يتم بالتعاون مع جهات عديدة بالدولة التي تختص بالعمل في تنمية قطاع الصناعة، على رأسها وزارة التجارة والصناعة، مثل مجمع جنينة وشباك في اسوان الذي يقع وسط منطقة زراعية لذلك يهتم المجمع بالصناعات الزراعية، ومجمع المحلة وهو خاص بصناعة الملابس الجاهزة، ومجمع مرغم في الاسكندرية وهو خاص بصناعات البتروكيميائية وصناعات البلاستيك.

مزايا لمشروعات الصناعات الخضراء

وأوضح أنَّ الجهاز يعمل منذ فترة طويلة على الصناعات الخضراء وترشيد استخدام الموارد وتشجع كل ما هو أخضر، مبينًا أم الجهاز لديه العديد من البرامج لتنمية المشروعات الخضراء مثل برنامج «وفر» الذي يستهدف تشجيع القطاعات الصناعية التي تستهلك الطاقة بصورة كبيرة لترشيد استخدام الموارد والطاقة والمواد الخام، واعادة تدوير مخرجات الانتاج، لافتًا إلى وجود اليآت لتمويل الجهاز تمنح مميزات للعاملين في المشروعات الخضراء.

غدًا انطلاق معرض صنع في دمياط

وأشار إلى أنَّه غدًا سوف يتمّ افتتاح معرض صنع في دمياط والذي سوف يمتد من يوم 1 يونيو حتى 10 يونيو 2022، ويضم أكثر من 70 عارض جميعهم من مصانع وورش لصناعة الاثاث مشيرًا إلى أنَّ جهاز تنمية المشروعات كان له السبق في الاهتمام بالتجمعات الانتاجية الطبيعية.