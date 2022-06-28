إجازة العيد للقطاع الخاص.. 4 أيام فقط تبدأ من الجمعة

مع بدء الدخول في العشر الأوائل من ذي الحجة، واقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، يزداد الاهتمام بالتساؤل عن إجازات العيد، لاسيما إجازة العيد للقطاع الخاص، التي تهم أكثر من 22 مليون عامل يعملون بمنشآت القطاع الخاص.

قرار لمجلس الوزراء بتحديد إجازة العيد للقطاع الخاص

وفي هذا السياق كشفت مصادر حكومية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيصدر خلال أيام قليلة قرارا تُحَدد بموجبه إجازة العيد للقطاع الخاص، كما سيتم تحديدها للقطاع الحكومي.

ولفتت المصادر في تصريحات لـ «الوطن» أن إجازة العيد للقطاع الخاص للعام الهجري الجاري 1443 والميلادي 2022 أربعة أيام فقط، ستبدأ من يوم الجمعة التاسع من يوليو، وهو يوم وقفة عرفات، ويتبعه ثلاثة أيام هي السبت والأحد والإثنين أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى، وهي أربعة أيام جميعها إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

22 مليون عامل يستفيدون من إجازة العيد للقطاع الخاص

وأشارت المصادر الحكومية، إلى أن إجازة العيد التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، تأتي في ضوء قرار لرئيس مجلس الوزراء المبني في ضوء نصوص ومواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو أكثر من 22 مليون عامل.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، فأكد المصادر أن موعد إجازة عيد الأضحى 2022 ميلاديا وللعام الهجري الحالي 1443 هجرية، سوف تتزامن مع يومي الجمعة والسبت الذين هما في الأصل إجازة رسمية لكثير من الجهات الحكومية، ما يعني أن الإجازة الفعلية التي سيحصل عليها العاملون بمناسبة عيد الأضحى هذا العام ، 3 أيام فقط، بعيدا عن يومي الجمعة والسبت وهي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أن المصريين سيحصلون على إجازتين، بسبب مناسبات دينية، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، ستكون الأولى منهما يوم السبت 30 يوليو 2022 إجازة رأس السنة الهجرية، والثانية يوم السبت 8 أكتوبر 2022 إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.