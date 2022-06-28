موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 القاهرة.. التسجيل بالرقم القومي

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، عن موقع تقديم المدارس التجريبية 2022، موضحة عبر موقعها الإلكتروني، أن التقديم لولي الأمر يكون ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط، بشرط أن يكون محل الإقامة محافظة القاهرة، مع ضرورة التركيز أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني بأن تكون البيانات المطلوبة صحيحة، وإذا تم القبول على الموقع، لا بد من طبع استمارة، إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 القاهرة

- الدخول على موقع تقديم المدارس التجريبية 2022.

- كتابة اسم الطفل بالكامل.

- الرقم القومي لولي الأمر.

- الرقم القومي للطفل.

- النوع «ذكر أم أنثى».

- تاريخ الميلاد.

- السن أول أكتوبر.

- محافظة الإقامة.

- العنوان بالتفصيل.

- رقم المحمول.

- التليفون الأرضي.

- رغبات المدارس من حيث الإدارة التعليمية.

- اسم المدرسة.

- الضغط على زر موافقة ولي الأمر.

ضوابط التحويل بين المدارس

يذكر أن مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، قد أكدت في وقت سابق، أنه لا يجوز التحويل بين المدارس التي تكون الدراسة داخلها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تتوافر فيها بنفس اللغة، التي كان يدرس بها الطالب كلغة أجنبية أولى، بعد عقد امتحان للطالب بإشراف مستشار المادة.

وأضافت المديرية في خطاب للإدارات التعليمية، أنه يجوز التحويل بين طلاب المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة، ويجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعياتها التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمدارس التي تدرس مناهجها باللغة العربية، إذا استوفوا الشروط المقررة للقوبل بها، شرط سماح الكثافة، ولا يجوز التحويل من المدارس الرسمية أو الخاصة عربي إلى المدارس الرسمية لغات بنوعيها.

ونوهت المديرية، إلى أنه لا تقبل أي تحويلات من مدارس حكومي أو خاص تدرس مناهجها باللغة العربية، طبقا للتعلميات الوزارة في القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014.