غدا.. آخر موعد للتقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2022-2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غداً الخميس آخر موعد للتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023، والذي فتح باب التقديم يوم 1 يونيو الماضي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقالت الوزارة إن التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 لجميع محافظات الجمهورية على بوابة مركز المعلومات (خدمات ولي الأمر) بوزارة التربية والتعليم.

رابط التقديم لرياض الأطفال.. لا يقل عن 4 سنوات

وأكدت وزارة التعليم، أن تسجيل الدخول للتقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد على هذا الرابط، بالرقم القومى لولي الأمر وكلمة المرور التي أنشأها من قبل عند إنشاء الخاص به، بشرط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 4 سنوات في 2022/10/1 بالنسبة لرياض الأطفال.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي.. لا يقل عن 6 سنوات

وبالنسبة للصف الأول الابتدائي، قالت الوزارة، إن التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية (الحكومية) على هذا الرابط، ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، خطا ساخنا لأولياء الأمور للاتصال في حالة وجود أي مشكلة أثناء تسجيل طلبات التقدم للعام الدراسي الجديد على رقم 19368، رقم الواتس اب: 01148970610.

إعلان نتيجة التنسيق رياض الأطفال

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور كتابة جميع البيانات المطلوبة صحيحة وبدقة وفقاً لشهادة الميلاد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة القبول على موقع وزارة التربية والتعليم، بعد أن تقوم وحدة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالمدرسة تسجيل رغبة أولياء الأمور إلكترونياً، ليتم تقديم ملف الأوراق المطلوبة لاستكمال التسجيل في المدرس.