طالب ينهي حياة أستاذين داخل حرم جامعة بكردستان العراق.. أطلق عليهما النار

شهدت مدينة كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، جريمة مروعة، وقعت أحداثها داخل حرم إحدى الجامعات، وراح ضحيتها 2 من أساتذة الجامعة، وذلك بعد أن أطلق طالب عليهم النار.

وتشير وسائل الإعلام العراقية إلى أن الجريمة تعود لعدم قبول الكلية نقل الطالب، بعد أن طلب ذلك عدة مرات.

طالب ينهي حياة أستاذين في جامعة صلاح الدين

وقال رجال الشرطة في مدينة أربيل، أن أحد الطلاب أطلق عدة رصاصات متفرقة على عميد كلية القانون، أمام مقر جامعة صلاح الدين وسط أربيل أمام الجميع، فأصيب الأستاذ بإصابة بليغة في الرأس والصدر، فقد على إثرها حياته بعد نقله إلى المستشفى.

ولم يتوقف الطالب عند ذلك، بل اقتحم منزل أحد أساتذة كلية الهندسة، في أحد شوارع أربيل، وأطلق عليه الرصاص وقتله على الفور.

وفى السياق ذاته، ذكر محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن المجرم أطلق عدة طلقات من الرصاص على كاوان إسماعيل، عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين، ثم توجه إلى منزل إدريس عزت، أستاذ الميكانيكا في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين، وأطلق رصاصة في رأسه أدت إلى مصرعه فى الحال، ثم لاذ بالهرب، وتواصل قوات الشرطة البحث عنه.

وأكد «خوشناو»، أن الطالب له ملف لدى الشرطة العراقية، وتبذل قوات الشرطة جهودها للقبض عليه في أسرع وقت، ليتم محاكمته أمام القضاء.

كواليس الجريمة

ومن جهة أخرى، قالت عميدة كلية الهندسة نجاة أحمد، زوجة المجني عليه الدكتور إدريس عزت، في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام العراقية، إنها حركت دعوى قضائية ضد الطالب المجرم لدى محاكم بلدة سوران، قبل ارتكابه الجريمة، حيث توجهت صباح اليوم إلى المحكمة لحضور جلسة البت في الدعوى القضائية، فانتهز الجاني فرصة وجود الدكتور إدريس بمفرده في المنزل، وقتله على الفور.