توقعات طقس الـ 72 ساعة مقبلة.. زيادة نسبة الرطوبة والعظمى تصل 40 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بداية من غد الأربعاء الموافق 29 يونيو الجاري، حتى الجمعة 1 يوليو المقبل.

ارتفاع نسبة الرطوبة

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال ساعات الليل، فإن حالة الطقس تكون معتدلة على كل الأنحاء، كما تشهد البلاد ارتفاعا في نسبة الرطوبة تدريجيا نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في الظل على كل الأنحاء خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

درجات الحرارة الأربعاء 29 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة الخميس 30 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة الجمعة 1 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.