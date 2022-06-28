التموين: 70 طنا متوسط الضخ اليومي للحوم بمناسبة عيد الأضحى

أكد محمود السعدني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توفير كافة السلع الاستراتيجية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داخل جميع المنافذ التابعة للشركة القابضة ووزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية.

توقيع الكشف الطبي على العجول الحية

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أنه خلال هذه الفترة يتم استيراد اللحوم من السودان، حيث يجري توقيع الكشف الطبي على العجول الحية قبل شحنها وذبحها داخل المحجر بمدينة توشكى، الذي يسع نحو 30 ألف رأس، ويوجد به مجزر على أعلى مستوى.

وتابع «السعدني»، أنه يتم شحن اللحوم الطازجة في عربات مبردة، وتخزينها داخل مجزر الشركة بالبساتين، وتوقيع الشكف البيطرى عليها مرة ثانية، ثم بعد ذلك يتم توزيع اللحوم على الشركات والمنافذ الشقيقة، التي يصل عددها إلى 1350 منفذا.

30 طنا متوسط ضخ اللحوم في الأيام العادية

كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، إلى أنه يتم ضخ اللحوم في الأيام العادية بمتوسط من 25 لـ 30 طنا يوميا، وفي المناسبات وحاليا يتم ضخ متوسط من 60 لـ 70 طنا يوميا وتصل في الذروة إلى 100 و120 طن لحوم سوداني يوميا.

وأضاف «السعدني» أن أسعار اللحوم السودانية الطازجة تسجل 115 جنيها للكيلو الواحد، وهي أسعار تقل عن السوق الحر بنسبة تتراوح ما بين 25 : 30%.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، أنه يوجد كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي تكفي المنافذ الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة التموين، وسعر الكيلو 85 جنيها.