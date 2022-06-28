أماكن عرض فيلم The Black Phone بالسينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الرعب والدراما The Black Phone، وتدور أحداثه حول جون فيني الذي يجد نفسه في مكان غامض ومظلم، إذ يجرى اختطافه من شخص غامض في حي يشتهر بقتل الأطفال وخطفهم وسرعان ما يجد نفسه يتواصل مع شخص غامض عبر هاتف منقطعة الخدمة عنه، وتتوالى أحداث الفيلم في إطار مشوق.

فريق عمل فيلم The Black Phone

ويشمل طاقم عمل فريق The Black Phone إيثان هوك، جيرمي ديفيز، جيمس رانسون، مادلين ماكجرو، إي. روجر ميتشل، ج. جافين وايلد.

أماكن عرض فيلم The Black Phone

يعرض فيلم The Black Phone في سينمات جلاكسي المعادي، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما جلاكسى المعادي VIP، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما مترو الإسكندرية، سينما جالكسي، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما بورتو كايرو، سينما سي سينما أمير، سينما جولف سيتي، سينما أوديون، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

كما تعرض السينمات أفلام أخرى هذا الأسبوع تشمل فيلم Panama وتدور أحداث الفيلم حول ضابط سابق يعين في جيش المشاة الأمريكي من أجل المساعدة في صفقة سلاح في بنما، ولكنه يجد نفسه متورطا في عالم من القوى السياسية المختلفة أثناء الغزو الأمريكي لبنما، وفيلم Elvis الذي يتناول السيرة الذاتية لمغني الروك والرول الشهير إلفيس بريسلي، من خلال رحلة صعوده للشهرة وعلاقته بمكتشف المواهب الشهير توم باركر.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن تشتعل المنافسة في عيد الأضحى بين أفلام كبيرة والجن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، وعمهم الذي يشهد عودة محمد عادل إمام إلى السينمات، وبحبك بطولة تامر حسني الفيلم الرومانسي الوحيد في قائمة أفلام عيد الأضحى، كما أنه يحتوي على الكوميديا.