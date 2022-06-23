5 أفلام تتنظر عرضها في دور العرض السينمائية منها الباب الأخضر

جرى تصويرعدد كبير من الأفلام، في الفترة الماضية، وجار طرحها في دور العرض السينمائية الفترة المقبلة، وترصد «الوطن»، أبرز الأعمال التي سترى النور قريبا، فور توزيعها، في التقرير التالي:

الملحد

فيلم الملحد من بطولة محمود حميدة، حسين فهمي، أحمد حاتم، شيرين رضا، صابرين، ومن إخراج ماندو العدل، وتأليف إبراهيم عيسى.في إطار درامي يتناول العمل فكرة التطرف الديني، والإلحاد التي تصيب الشباب، وتأثير ذلك على المجتمع.يشهد الفيلم العودة للثنائي محمود حميدة وحسين فهمي بعد فيلم الكاهن، الذي عرض مؤخراً على منصة WATCH IT.

يشهد الفيلم العودة للثنائي الكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج ماندو العدل، بعد تقديمهما عملين أشاد بهما الجمهور، وأثارا الكثير من الجدل في الفترة الماضية، وهما صاحب المقام وفاتن أمل حربي.

ليلة العيد

فيلم ليلة العيد من بطولة يسرا، سميحة أيوب، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، وتأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وانتاج أحمد السبكي.

في إطار من الدراما يتناول الفيلم قضايا المرأة، من خلال معاناة السيدات في المجتمع المصري، وتعرضهم لعدد من المشكلات، والأزمات بسبب تجاهل الرجال لحقوقهم المبدئية.

كما يشهد الفيلم تكرار التعاون مجددًا بين يسرا وغادة عادل بعد النجاح الكبير الذي حققاه من خلال مسلسل أحلام سعيدة في رمضان الماضي.

التاريخ السري لكوثر

فيلم التاريخ السري لكوثر، من بطولة ليلى علوي، زينة، أحمد حاتم، محسن محيي الدين، إيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر، والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

الباب الأخضر

فيلم الباب الأخضر بطولة إياد نصار، خالد الصاوي، سهر الصايغ، محمود عبد المغني، عابد عناني، عن رائعة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث العمل الذي كتبه أسامة أنور عكاشة في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.وأعيد استغلال روائع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في موسم رمضان الماضي 2022 من خلال مسلسل راجعين يا هوى بطولة الفنان خالد النبوي.

القاهرة مكة

فيلم القاهرة مكة من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، محمد علاء، وتأليف محمد رجاء، ومن إخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تقرر منى زكي الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها إما أن تستكمل الرحلة، وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر.

ويشهد الفيلم العودة للثنائي المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء بعد تقديمهم سوياً مسلسلا فوق مستوى الشبهات عام 2015، والحساب يجمع عام 2017 بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، وفي الفترة القادمة سوف يعرض لهم مسلسل 420 دقيقة بطولة الفنانة زينة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأيضاً يشهد الفيلم عودة الثلاثي منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج بعد مسلسل لعبة نيوتن الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحاً كبيراً حينها.