تنتظر قاتل نيرة أشرف.. 8 خطوات لتنفيذ الإعدام «من صدور الحكم إلى حبل المشنقة»

بعد قرار محكمة جنايات المنصورة بإحاله أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف الطالبة بالفرقة الثالثه بكلية الآداب جامعة المنصورة أمام باب الجامعة في الـ 20 من الشهر الجاري ، إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي فيما أرتكبة المتهم ، تنشر الوطن الخطوات المتبقة للمتهم حتي تنفيذ حكم الإعدام بحقة.

وتأتي خطوات تنفيذ حكم الإعدام وفق قانون الإجراءات الجنائية من المادة 470 وحتى المادة 478، على النحو التالي.

8 خطوات لتنفيذ حكم الإعدام

1 - بعد إحاله أوراق القضية الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأي الشرع في تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم، تقوم المحكمة بتحديد جلسة للنطق بحكم الإعدام، حيث أن رأى المفتي ـ أيا كان ـ هو رأي استشاري وغير ملزم للمحكمة.

2 - يتم الطعن علي حكم الاعدام في محكمة النقض من قبل محام المتهم، وتقوم المحكمة بتحديد جلسة للفصل في الطعن المقدم علي حكم الاعدام، وللمحكمة أن تقبل الطعن شكلا وموضوع وتحيل القضية إلى محكمة جنايات أخرى لإعاده محاكمة المتهم، أو ترفض الطعن شكلا وموضوع، ويتم تأييد حكم الإعدام بحق المتهم، ويصبح واجب النفاذ.

الحكم واجب النفاذ بعد مرور 13 يوما من التصديق عليه

3 - يتم إرسال أوراق القضية إلى رئيس الجمهورية للتصديق علي حكم الإعدام بحق المتهم، وبعد 13 يوما يصبح الحكم واجب النفاذ في أي وقت.

4 - يتم إرسال القضية مرة أخرى إلى مكتب النائب العام للتنسيق مع مصلحة السجون بشأن موعد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم، حيث توجد مناسبات لا يتم تنفيذ حكم الاعدام فيها مثل الأعياد والمناسبات والأعياد الدينية الخاصة بالمتهم.

5 - بعد تحديد موعد تنفيذ العقوبة وتقوم النيابة العامة بإخطار مصلحة الطب الشرعي لانتداب طبيب لحضور تنفيذ العقوبة، حتي يتم التأكد من وفاة المتهم، وكذلك كم من الوقت استغرقه للوفاة، وكذلك انتداب شيخ من وزارة الأوقاف ليلقن المتهم الشهادتين، حال كان مسلما، وانتداب رجل دين من الكنيسة حال كان مسيحيا.

6 - يوم التنفيذ.. في حوالي الساعة 4 فجرا تنتقل النيابة العامة وطبيب شرعي وشيخ من وزارة الأوقاف إلى داخل السجن المحدد لتنفيذ العقوبة، وذلك في حضور «عشماوي» ومساعديه وكذلك بحضور قيادات السجن، ويتم تنفيذ الحكم مباشرة.

نقل الجثة من مصلحة السجون

7 - تقوم مصلحة السجون بنقل جثة المنفذ بحقه حكم الإعدام لأقرب مشرحة خاصة بالطب الشرعي، أو ثلاجة مستشفي عام إذا كانت المحافظة التي يقع فيها السجن الذي نُفذ فيه حكم الاعدام لا يوجد بها مشرحة للطب الشرعي.

8 - تقوم مصلحة السجون بالإتصال بأسرة المنفذ بحقه الإعدام وإخطارها بأنه تم تنفيذ الحكم صباح اليوم وعليهم التوجه للمشرحة لاستلام الجثمان لدفنه.