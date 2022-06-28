حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 28-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الأسد من الشخصيات القيادية بالفطرة، فبسبب شعورهم الدائم بالثقة بالنفس فأنهم نادرًا ما يشعرون بالغيرة من الآخرين خاصة في العمل، مما يجعلهم محبوبين من زملائهم ومصدر ثقة لمن حولهم.

وفي السطور التالية، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، لمواليد برج الأسد المهتمين بمتابعة أخبار الفلك والخرائظ النجمية والفلكية، نعرض لكم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مواليد برج الأسد إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر وعطارد في منزلك الحادي عشر يدعمان اليوم علاقاتك الاجتماعية والمهنية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، فأن فينوس يمنحك روحا ودودة وقد تضع برنامجًا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه.

مشاهير برج الأسد

مواليد برج الأسد يُعرف عنهم ثقتهم الشديدة بأنفسهم، مما يجعلهم أشخاص مقنعين لمن حولهم، كما أن لهم جاذبية خاصة تجعلهم يجذبون الجميع حولهم، لذلك ينجحون في مجالاتهم المختلفة، من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.