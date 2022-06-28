جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي

أرسلت جهات التحقيق مندوبين عنها لسماع أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي التابع لمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

النيابة تطلب تقرير تحليل المخدرات

كما طلبت تقرير تحليل المواد المخدرة لمعرفة إن كان السائق تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات وقت وقوع الحادث من عدمه.

وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدًا لتفريغها للتعرف على ظروف وقوع الحادث، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم، وطلبت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين للاطلاع عليها، كما استدعت عددا من أسر المصابين لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث.

التحريات: تجاوز السرعة المحددة تتسبب في وقع الحادث

وبينت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث أن سبب وقوع الحادث هو اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة أثناء تجاوزة السرعة المحدة على الطريق ما تسبب في وقوع الحادث.

لجنة فنية تعاين السيارة المتسببة في الحادث

وانتدبت لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث في الحادث واكتشاف إن كان هناك أي عطل فني تسبب في وقوع الحادث من عدمه، ورفع رجال المرور آثار الحطام الناتج عن الحادث، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش والمعدات اللازمة لرفع الحطام وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، بوقوع حادث سير مروري جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي تسبب في إصابة 6 أشخاص جرى نقلهمم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.