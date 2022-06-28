تفاصيل أغنية «ع بالي» للمطربة اللبنانية دومينيك سكارليت

طرحت الفنانة اللبنانية دومينيك سكارليت، فيديو كليب لأجدد أغنياتها «ع بالي»، إذ تعتمد خلاله على موسيقى «ديب هاوس».

وتخوض عبر الأغنية أولى مغامراتها في كتابة الأغاني، وتمزج خلالها بين موسيقى الديب هاوس والموسيقى الإلكترونية في توليفة غنائية عاطفية، وتسير على نهج الحالة الموسيقية لأغنيتها الأخيرة «قلبك بمون» والتي تصدرت قوائم أشهر أغنيات الشرق الأوسط على المنصات الرقمية مؤخرا.

وتتعاون سكارليت خلال أغنية «ع بالي» مع المنتج ومنسق الموسيقى اللبناني العالمي كارلوس بي، الذي يضع لمسته الخاصة في المزج بين البوب والإلكترونيك ميوزيك مع إيقاعات حماسية.

من هي دومينيك سكارليت؟

دومينيك سكارليت مطربة لبنانية تجمع في أصولها بين سويسرا وأمريكا اللاتينية، وتقدم مثالا فنيا للمرأة المعاصرة فهي أم لثلاثة أطفال، واتخذت خطوة جريئة في حياتها من خلال ترك عالم الأعمال التي برعت فيه ومتابعة شغفها بالموسيقى وعروض الأداء.

وتصف التجربة بقولها: «لا أعتبر مشاريعي الموسيقية مسيرة مهنية بحد ذاتها، لكني أتبع شغفي للموسيقى كهواية أحبها، وأسعى لتقديم ما يلائم أذواق الجمهور».

تفاصيل الحفلة المقبلة

يذكر أن دومينيك من المقرر أن تحيي خلال الفترة المقبلة عدد كبير من الحفلات الغنائية داخل وخارج دولة لبنان، إذ أنها ستعمل على تقديم فنها في كافة أرجاء الوطن العربي.