ضبط المتهمين بفبركة مقطع فيديو لمنتقبة تخطف طفلا في جرجا بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو مفبرك بمواقع التواصل الاجتماعي لإحدى المنتقبات تقوم باختطاف طفل داخل مركبة «توك توك» عقب تخديره بوخز دبوس في كتفه بمعاونة آخرين.

زيادة المشاهدات للحصول على عائد مادي

وبالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه مفبرك، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على الفيديو، وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة سوهاج، أحدهم ارتدى النقاب لإيهام مشاهدي مقطع الفيديو بأنه سيدة، وبمواجهتهم اعترفوا أن الفيديو المشار إليه تمت فبركته بأحد شوارع مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب والشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.