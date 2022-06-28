أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، ضبط عقاقير مخدرة بقيمة 12 مليون جنيه، وذلك استكمالًا لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

ضبط عنصرين إجراميين

وضبطت قوات الأمن اثنين من العناصر الإجرامية بنطاق محافظة القاهرة تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وإعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر بأكثر من 1,5 مليون جنيه.

مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة

بتطوير مناقشة المتهمان اعترف أحدهما بامتلاكه مخزن للمواد الكيميائية ومصنع لتصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبط الحارس، وبالتفتيش عُثر بداخله على 115 كيلو جرامًا لمواد وعقاقير مؤثرة ومخدرة -15 ألف قرص مخدر- كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي تستخدم في التصنيع غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ولإعادة تدوير المواد المخدرة، أدوات التصنيع.

وبمواجهة حارس العقار أقر بأن المخزن مملوك لأحد المتهمَين وقيامه بحراسته نظير مقابل مادي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.