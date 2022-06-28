ضبط 15 طن قمح قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توجيهات عاجلة إلى فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجة للدقيق، وعلى أصحاب الحيازات الزراعية، للتأكد من توريد القمح المحلي لصوامع والشون المخصصة، تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة لضبط غير الملتزمين بتوريد القمح بالحسينية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الحسينية، برئاسة عبدالكريم عوض الله، مدير الإدارة، بتشديد الرقابة على أعمال توريد القمح المحلي، وضبط غير الملتزمين بتوريد القمح، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر لأصحابها، تضمنت تحرير محضر جنحة ضد صاحب حيازة زراعية بمساحة 1 فدان و6 قراريط، لمخالفته بالامتناع عن توريد كمية قدرها 2250 كيلو قمح، أي ما يعادل 15 أردباً، لحساب هيئة السلع التموينية.

ضبط 15 طن قمح وتحرير محاضر للمخالفين

كما تم تحرير محضر ضد «م. ع. ع.»، صاحب حيازة زراعية بمساحة 1 فدان قمح، للامتناع عن توريد كمية قدرها 1800 كيلو قمح، مايعادل 12 أردباً، ومحضر ثالث ضد «ح. ع. ع.»، صاحب حيازة زراعية بمساحة 1 فدان و2 قيراط، للامتناع عن توريد كمية قدرها 1800 كيلو قمح، ما يعادل 12 أردباً، لحساب هيئة السلع التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة ضد «أ. ع. ع. م.»، صاحب حيازة زراعية بمساحة 1 فدان، للامتناع عن توريد كمية 1800 كيلو قمح، ما يعادل 12 أردباً، وتحرير محضر ضد «ع. ع. م.»، صاحب حيازة زراعية بمساحة فدان، للامتناع عن توريد كمية قدرها 1800 كيلو قمح، ما يعادل 12 أردباً، ومحضر ضد «ع. ع. ع.»، صاحب حيازة زراعية بمساحة 16 قيراط، للامتناع عن توريد كمية قدرها 1200 كيلو قمح، أي ما يعادل 9 أرادب، لحساب هيئة السلع التموينية.

كما تم خلال الحملة تحرير محضر جنح الحسينية ضد «أ. م. ب. ع.»، صاحب حيازة زراعية بمساحة فدان، للامتناع عن توريد كمية قدرها 1800 كيلو قمح، ما يعادل 12 أردباً، ومحضر ضد «ك. ع. ب.»، صاحب حيازة زراعية بمساحة 1.5 فدان، للامتناع عن توريد كمية قدرها 2700 كيلو قمح، أي ما يعادل 18 أردباً لحساب هيئة السلع التموينية.

وبذلك يصبح إجمالي كميات القمح التي لم يتم توريدها لحساب هيئة السلع التموينية، والتي تم ضبطها خلال الحملة التي تم تنفيذها بنطاق مركز الحسينية، شمال محافظة الشرقية، 15 طن قمح محلي، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة بالاستفادة من فرق السعر.