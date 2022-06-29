نقابة الموسيقيين على صفيح ساخن في 48 ساعة.. مشادة وانسحاب واستقالة

شهدت نقابة المهن الموسيقية 48 ساعة ساخنة بسبب الأحداث العصيبة التى مرت بها يومي الاثنين والثلاثاء، بسبب النقيب هاني شاكر.

مؤتمر شاكوش

بداية الأحداث كانت بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد لإجراء الصلح بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وسعيد الأرتيست وشعبة الإيقاعيين، والذي شهد مشادة ومشاجرة كادت تصل للأيدي بينهم بسبب رفضهم إعطاء شاكوش كارنيه النقابة.

انسحاب هاني شاكر

شهد المؤتمر انسحاب هاني شاكر من المؤتمر ورفضه الإهانة التى تعرض لها من قبل سعيد الأرتيست الذي لم يعطِ له احترامه الكامل.

استقالة هاني شاكر

خرج هاني شاكر، في تصريحات إعلامية، ومنها تصريحات لـ «الوطن»، أعلن فيها استقالته عن منصبه كنقيب للموسيقيين بسبب رفضه ما يحدث على الساحة الفنية والغنائية.

أزمة شاكوش

وقع شاكوش في أزمة جديدة خلال تواجده في أحد البرامج التليفزيونية، حين ما اتهم الملحن محمد مدين بسرقة أغنية «حاجة مستخبية» من لحن تركي منها تم اقتباسه في أغنيته الشهيرة بنت الجيران.

اجتماع طارئ

شهدت نقابة الموسيقيين اجتماعا طارئا بالنقابة من أجل عدول هاني شاكر عن الاستقالة وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه..

«عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا طارئا، لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، على رفض الاستقالة».

وناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر، إعادة النظر في قراره والعدول عنه، والعودة لممارسة مهام العمل النقابي، واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة، التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية.