مصرع شخصين غرقاً أثناء الاستحمام في نهر النيل بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما غرقاً في نهر النيل بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، أثناء الاستحمام في المياه هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، في إحدى القرى التابعة لمركز سمالوط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتيهما قبل قليل، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بغرق شخصين في مياه نهر النيل بإحدى قرى المركز.

انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثتين

انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثتين، وتبين غرق الشخصين أثناء الاستحمام بنهر النيل هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، ويجري عمل التحريات الأولية حول الواقعة، لمعرفة الظروف والملابسات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وانتداب مفتش الصحة لمناظرتهما، ومعرفة كيفية حدوث الوفاة.

العثور على جثة غريق أسفل الكوبري العلوي

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، في وقت سابق منتصف الشهر الجاري، جثة شاب لقى مصرعه غرقاً في نهر النيل، أسفل الكوبري العلوي بمدينة المنيا، وبالفحص تبين أن الغريق يدعي «ك. خ.»، 19 سنة، غرق في النيل وجرفه التيار حتى مكان العثور على الجثة أسفل الكوبري، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتشهد المجاري والمسطحات المائية وقوع العديد من حالات الغرق خلال أشهر الصيف بمحافظة المنيا، خاصةً نهر النيل والبحر اليوسفي وترعة الإبراهيمية، حيث يتوافد العشرات على المسطحات والمجاري المائية المنتشرة بالمدن والقرى، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، خاصةً في فترة الظهيرة، الأمر الذي تزيد معه حالات الغرق.