مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية.. شروط التقديم والامتيازات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بمركز فريق تميز قطاع الصناعات الهندسية، ليكون في الفترة من 27 يونيو، حتى 7 يوليو 2022، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، من هنـــــا.

إنشاء مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية

وجرى إنشاء مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، بمشاركة غرفة الصناعات الهندسية مع مجموعة من الشركات في القطاع ذاته.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، نموذج جديد لمدارس التعليم الفني، يقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع عدد من الشركاء الصناعيين في نفس القطاع، مع ضمان اكتساب الطلاب العديد من المهارات الكافية، كي تؤهلهم للعمل والطلب في سوق العمل.

وأضافت الوزارة، أن مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، يضم ثلاثة تخصصات، تشغيل معادن، وصيانة ميكانيكية، وكهرباء التحكم الصناعي.

طرق التقديم لمركز تميز قطاع الصناعات الهندسية

أما عن كيفية التقديم لمركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، فهو متاح للعاملين بالمدارس الحكومية ومدارس للمدارس الحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لمركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، من العديد من محافظات الجيزة والقاهرة، والقليوبية، كما يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، كما يتاح كذلك التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

مزايا للعاملين بمركز التميز للصناعات الهندسية

يوفر مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، العديد من المميزات للعاملين بمركز تميز الصناعات الهندسية، على رأسها توفير تدريبات تقنية على مستوى دولي، يقوم بها خبراء معتمدين، وكذلك الحصول على حوافز مادية عديدة، ترتبط في المقام الأول بالأداء، كما يتم توفير تدريبات تقنية مستمرة بجودة عالية على أيدي خبراء، وكذلك يحصل الملتحق بالمركز، على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

وفقا لوزارة التعليم يجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية للألتحاق بـ مركز التميز، ويتم التواصل مع المتقدمين مع غلق باب التقدم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني لتحديد الموعد للاختبارات والمقابلات الشخصية.