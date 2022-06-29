«الزعيم» يحلم بـ«كرسي متحرك» لإنهاء «21 سنة شقى»: أنا أقصر طالب جامعي في مصر

طالب جامعي متفوق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، عاش سنوات من المعاناة بسبب قصر قامته وطوله الذي لا يتجاوز 80 سم، ما تسبب له في كثير من المشكلات التي بدأت معه منذ الطفولة ومستمرة حتى الآن، بعد التحاقه بكلية الحقوق في جامعة المنيا.

كرسي متحرك

رغم تفوقه الدراسي، يفتقد «محمد محسن علي حسن» الشهير بـ«الزعيم» نظرا لخفة دمه ومرحه، الكثير من المتطلبات الأساسية لاستكمال مسيرته، ومنها «كرسي كهربائي متحرك» لمساعدته في التنقل داخل قريته وجامعته.

زعيم الإرادة والتحدي

يقيم صاحب الـ21 عاما في قرية التلّة التابعة لمركز المنيا، ويدرس في الصف الثالث بـ كلية الحقوق في جامعة المنيا، ويشتهر بين زملاءه ومعارفه بـ«زعيم الإرادة والتحدي»، وله صفحة على فيس بوك باسم «الزعيم»، يقول الشاب في بث مباشر مع «الوطن»: «والدي رجل بسيط شغال سواق في شركة خاصة بالقاهرة، وشغله مش منتظم، وعندي 4 أخوات، منهم بنت ظروفها الصحية صعبة».

ولادة طبيعية وأزمة طبية

جاءت ولادة «محمد» طبيعية دون أي مشكلات، لكنّ وعكة صحيّة ألمّت به وهو صغيرا، أوصلته إلى ما هو الحال عليه الآن: «تعبت وأنا صغير، والدي راح بيّا للدكتور ومتشخصتش كويس، وأخدت علاج غلط عملّي مشاكل صحية وبقيت مُعاق».

المعاناة الأكبر التي يواجهها «محمد» في حياته اليومية، هي صعوبة تنقله بين المنزل وجامعة المنيا حيث يدرس، خاصة أثناء استقلال المواصلات، لذا يتمنى شراء كرسي كهربائي متحرك: «قدّمت طلب لإدارة الجامعة عشان أخد كرسي من 3 سنين، لما كنت طالب في أولى جامعة، ومفيش استجابة لحد دلوقتي، رغم إن معايا كارنيه الخدمات المتكاملة».

تذلل جامعة المنيا العقبات التي تقف «حجر عثرة» في طريق «محمد»، خاصة أثناء تأدية الامتحانات وحضور المحاضرات: «أشكر رئيس الجامعة وعميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وزمايلي، والعامل اللي بيتطوع ويوصلني بالموتوسيكل من بوابة الجامعة لحد مقر كلية الحقوق».

تاكسي وسماعة وكرسي متحرك

يطلب «محمد» مساعدة أهل الخير لشراء سيارة تاكسي لوالده، للعمل عليها داخل محافظة المنيا بدلا من السفر إلى القاهرة، كي يتمكن من رعايته وأشقائه: «أبويا بياخد يوم إجازة واحد كل أسبوعين، ونفسي أهل الخير ووزارة التضامن يساعدونا نجيب كرسي متحرك وسماعة أذن عشان مبسمعش كويس، ونجيب تاكسي لأبويا يشتغل عليه بدل ما يسافر القاهرة».