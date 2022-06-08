بالأسماء.. تعيين 10 معيدين جدد في كلية الحقوق بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتعيين 10 معيدين جدد بمختلف أقسام كلية الحقوق بالجامعة، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم الخدمات التعليمية المقدمة بمختلف كليات الجامعة وتأهيل كوادر أكاديمية جديدة من الشباب ليكونوا نواة العمل خلال السنوات القادمة في مختلف التخصصات.

استقبال رئيس جامعة أسيوط للمعيدين

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط لكل من محمد عبد العليم على عبد الرحيم المعيد بقسم القانون المدني، وأحمد عاصم سلطان المعيد بقسم القانون، والممثلين عن مجموعة المعيدين الذين تم تعيينهم، حيث قدم رئيس جامعة أسيوط التهنئة إلى المعيدين المعينين حديثا، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

ومن جانبهم، أعرب المعيدون الجدد عن خالص شكرهم وتقديرهم لقرار دكتور طارق الجمال وحرصه على دعم وتشجيع الكوادر الشابة والمتفوقة وإتاحة الفرص أمامهم لإثبات كفاءتهم وتميزهم في مختلف المجالات.

10 معيدين جدد في مختلف أقسام الكلية

الجديد بالذكر أن قرار رئيس جامعة أسيوط تضمن تعيين 10 معيدين جدد بمختلف أقسام كلية الحقوق، وشمل تعيين محمود عبد الجواد توفيق المعيد بقسم القانون التجاري، وأحمد عبد الباسط أحمد المعيد بقسم المالية العامة، ونور علي إبراهيم المعيد بقسم المرافعات، وأحمد عبد الله المعيد بقسم القانون الدولي الخاص، وعلي حسين علي المعيد بقسم الشريعة الإسلامية، والحسين حمادة المعيد بقسم قانون العام، ومحمود رشاد بدوي المعيد بقسم القانون العام، وإسراء أبو بكر المعيدة بقسم القانون دولي عام.