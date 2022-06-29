وزير الرياضة عن عدم استقبال علي زين بالمطار: «آسفين على التقصير»

وصف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي زين، لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، بأنه سفيرا للرياضة وأحد أشكال القوى الناعمة المصرية، معتبرًا أنه على حق في شكواه عندما لم يتم استقباله في المطار.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، «من حقه يقول وإحنا بنقوله أنت قوى ناعمة بالنسبة لينا ونموذج زيك زي محمد صلاح كلًا في مجاله، وأنت موجود في أكبر أندية أوروبا يعني أكبر أندية العالم وكسبت بطولة أوروبا، وطلعت تستلم بعلم مصر».

وزير الرياضة: كان فيه تقصير وإحنا آسفين

وأوضح صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه كان متواجدا في الجزائر، مقرًا بعدم وجود تنسيق بالشكل الكافي لاستقبال لاعب المنتخب المصري علي زين، «هو نزل المطار لكن زي ما حصل مع محمد صلاح إنه جه بشكل سريع، ولازم ندي الناس دي حقها فعلا، وإذا كان فيه تقصير نقول إحنا فعلا آسفين آيًا كان الوضع بنقول لك حق».

صبحي: تواصلت مع علي زين وكرمته

وأشار وزير الشباب والرياضة، أنه تواصل معه على الفور، «بالليل على طول كان فيه تواصل شخصي مع علي وقولت له قيمته وأخلاقه كبيرة جدًا»، مشيرًا أنهم كرموه وأوصلوه للمطار بالشكل اللائق كسفير للرياضة: «إحنا كرمناه كما ينبغي بالشكل الأدبي والشكل المعنوي اللي يليق بيه»، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد وجود أكبر عدد من المحترفين في الخارج.