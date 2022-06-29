عميد معهد القلب الأسبق: راقبوا أرقام الأعضاء الحيوية في الجسم لصحة أفضل

طالب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، الأشخاص، بمراقبة الأرقام المهمة للأعضاء الحيوية في الجسم، قائلا في منشور عبر حسابه على فيس بوك: «اعرف رقمك.. رقمك حياتك.. مش رقم الموبايل ولا حساب البنك ولا الرقم القومي، لكن في أرقام حيوية مهمة نهملها وهي مفاتيح الصحة والحياة».

القياس المثالي لضغط الدم

وأوضح عميد معهد القلب الأسبق، أنّ قياس ضغط الدم 120/70، ويجب ألا يزيد عن 140، ولا يقل عن 90/60، أما عن النبض فالرقم المثالي له من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة: «القياس ده يكون وأنت قاعد مسترخي ومش منفعل».

الرقم المثالي لنسبة الكوليسترول

وتابع شعبان، أنّ محيط البطن «الكرش» يجب ألا يزيد عن 90 سم للسيدات، و100 سم للرجال، أما الوزن المثالي فيكون رقم الطول مطروحا منه 100، بينما الرقم المثالي لـ الكوليسترول في الجسم، فيكون منخفض الكثافة LDL أقل من 100 وكلما كان أقرب إلى 70 كان أفضل.

مشروع مريض سكر

وأشار عميد معهد القلب الأسبق، إلى أنّ السكر الصايم لا يزيد عن 100، وإذا كان الرقم من 100 لـ120 تكون «مشروع مريض سكر»، موضحا أنّ السكر التراكمي أقل من 6.5، وأقل من 6 يكون أفضل، أما الهيموجلوبين فيجب ألا يقل عن 13 للرجال، و12 للسيدات.