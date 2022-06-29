الأعلى للجامعات: استثناء الـ50 الأوائل بالشهادات الفنية من التوزيع الجغرافي

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استثناء الـ50 الأوائل من كل شهادة بشهادات التعليم الفني نظام الـ3 سنوات والخمس سنوات، من التوزيع الجغرافي للكليات.

الالتزام بنفس قواعد العام الماضي للشهادات الفنية

وأعلن المجلس، في اجتماعه الماضي الالتزام بنفس قواعد تنسيق العام الماضي بالنسبة للشهادات الفنية، مبينًا أنَّه وفقًا للقرار الوزاري بشأن قواعد تنسيق القبول التي أقرّها بالنسبة لطلاب الدبلومات، يتم قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة المركزية في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية ونظائرها والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها، بكليات «التجارة بالفرقة الثانية، والحقوق بالفرقة الأولى»، بالجامعات المصرية في العام الجامعي، وفقًا لنظامي الدراسة الانتظام و الانتساب الموجه.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتابع الأعلى للجامعات، قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة المركزية في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على المعاهد الفنية الصناعية و نظائرها و المدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات بكليات الهندسة بالفرقة الإعدادية، والزراعة بالفرقة الثانية، بالجامعات المصرية في العام الجامعي الجديد كطلاب نظاميين.

وتابع المجلس، أنَّه سيتمّ قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة الموحدة في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة بالفرقة الأولى بالجامعات الحكومية.

كما أكّد المجلس الأعلى للجامعات، استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئات من الطلاب بالجامعات سواء عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات أو المعاهد أو عن طريق المسابقة المركزية الموحدة.