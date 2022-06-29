7 فئات مستفيدة من المساعدات النقدية ببنك ناصر.. تعرف عليها

أكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه يتم تقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع سواء كانت هذه المساعدات عينية أو نقدية، تصرف على دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة للمساعدات النقدية من بنك ناصر

- أسرة المريض.

- الأسرة التي تعولها امرأة «المطلقة، مهجورة العائل، الأرملة، أسرة المعاق، أسرة المسجون، الأيتام، الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات».

- الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

- الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية بمنزلها.

- الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

- الأسرة التي لديها طالب جامعي، وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية.

- الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة «الأطفال المبتسرين».

شروط الحصول على الإعانات النقدية من بنك ناصر

واشترط بنك ناصر الاجتماعي، أن تكون الأسرة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، وفي حالة عوز، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، لافتا إلى أن شروط الحصول على الدعم النقدى تتمثل فيما يلى:

- الأسرة التي تعولها امرأة.

- أحد أفراد الأسرة مريض بأمراض مزمنة أو مستعصية أو يحتاج إلى شراء أدوية باهظة التكاليف.

- أسرة المسجون التي سجن عائلها مدة لا تقل عن ستة شهور.

- الأيتام: الذي توفي والديهم أو والدهم، وتزوجت الأم.

- الأرملة الذي توفي زوجها، وتعول أولادها أو نفسها.

- المطلقة الذي طلقها زوجها، ولم تتزوج، وتعول أولادها أو نفسها.

- مهجورة العائل الزوجة التي هجرها زوجها، ولا تعلم محل إقامته، وتعول أولادها أو تعول نفسها.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبرى أو جلسات.

-سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لأبناء الأسر الغير قادرين مادياً والناجحين بانتظام بالمعاهد والجامعات الحكومية، وألا يزيد سن الخريج عن 26 سنة، والذين لا يستطيعون الحصول على شهادة التخرج إلا بعد سداد هذه المصروفات.

- الأسر التي تمر بظروف طارئة، وخارجة عن إرادتها نتيجة لتعرض أحد أفرادها إلى كوارث، أو نكبات مثل الحرائق أو الزلازل أو الحوادث، مما يسبب خسائر في الممتلكات.

- أن تكون الأسرة الفقيرة التي ترغب في توصيل المياه تقيم في منطقة بها شبكة مياه عمومية، وتحتاج الى توصيلها فقط إلى المنزل.