عامل نظافة بطنطا يزعم تعرضه للحقن على يد مجهولين بجهاز يشبه «فيب الدخان»

استقبل مستشفى المنشاوي العام بطنطا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مصطفى محروس الميهي، عامل نظافة، مصابا بحالة من الإعياء الشديد وعدم اتزان وفقدان الوعي، وتم إعطائه العلاج اللازم، ووضعه تحت الملاحظة داخل قسم السموم بالمستشفى، وتم إخطار نقطة شرطة المستشفى بالواقعة.

التقرير الطبي عن حالة المريض

وحصلت «الوطن» على التقرير الطبي الخاص بالمريض داخل مستشفى المنشاوي العام بطنطا، ويحمل ملف المريض رقم 993 بتاريخ 29 يونيو الجاري، يتضمن «أن المريض دخل قسم السموم بإدعاء هجوم أحد الأشخاص وإعطائه حقنة في ذراعه، وعلى إثرها أصيب بعدم الاتزان واستغاث بالمارة وأحضروه إلى المستشفى، وهو يعاني من دوخة وعدم اتزان وضربات القلب سريعة وفقدان للوعي وفي حالة عدم وعي كامل، وتم إعطائه الأدوية اللازمة ووضعه تحت الملاحظة».

تفاصيل الواقعة.. محاولة اختطاف

وكشفت مصادر أن المريض يعمل عامل نظافة في مستشفى المنشاوي العام، ويقيم قرية كفر الشيخ خليل في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعمره 34 عاما، وكان يسير الساعة 2 ليلا في شارع سعيد بنطاق حي ثان طنطا، وتفاجئ بدراجة بخارية «توك توك»، ونزول أحد الأشخاص يرتدي نقاب، وتم «شكه» في ذراعه بواسطة شيء أشبه بجهاز «الفب المخصص للتدخين» وفي مقدمته سن يشبه سن إبرة.

وحاول هذا الشخص مع قائد «التوك توك» وضعه داخل الدراجة البخارية، غير أنه استغاث بالمواطنين ما أجبر الشخصين على الهروب خوفا من ضبطهما، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

المريض وصل المسشتفى في حالة إعياء تام

وأوضحت مصادر طبية، رفضت ذكر اسمها، أن المريض وصل إلى قسم السموم بالمستشفى، وهو في حالة إعياء شديد وفقدان للوعي وعدم اتزان، وضربات القلب سريعة، وبقياس الضغط تبين أنه منخفض إثر إصابته بحقنة من قبل أحد الأشخاص خلال سيره في الشارع، وتم إعطائه العلاج اللازم ووضعه تحت الملاحظة.