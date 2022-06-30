بدء صرف معاشات شهر يوليو بقيمة 22 مليار جنيه.. غدا

يستعد أصحاب المعاشات ومستحقي المعاش، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و700 ألف، صرف معاشات شهر يوليو 2022، غدا الجمعة، الموافق 1 يوليو 2022، قبل عيد الأضحى المبارك، بقيمة إجمالية 22 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

لا يوجد زيادة سنوية أخرى في المعاشات هذا العام

وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يقر زيادة المعاشات سنويا في كل عام من شهر يوليو، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه برفع المعاناة عن المواطنين نتيجة لما شهده العالم من أحداث وتبعات، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وأصدر توجيهات بصرف زيادة المعاشات في شهر أبريل بدلا من يوليو المقبل، لافتا إلى أن هذا القرار كان استثنائيا، ولا يوجد زيادة سنوية أخرى في المعاشات هذا العام.

صرف زيادة المعاشات العام المقبل في موعدها

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات صحفية سابقة له، إلى أن العام المقبل سيشهد صرف زيادة المعاشات في موعدها خلال شهر يوليو.

من جانبه، أكد بنك ناصر الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر يوليو، سيكون متاحا من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في محافظات مصر كافة، والبالغ عددها 104 أفرع، لافتا إلى أنه يجرى الصرف من الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، لافتا إلى تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر.

وأشار البنك إلى أنه يتم توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ.