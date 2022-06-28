طلاب الثانوية العامة بأسيوط عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: سهل جدا والوقت كافي

أعرب طلاب الثانوية العامة بأسيوط، عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والوقت كافٍ.

آراء الطلاب حول الامتحان

وقال عدد من الطلاب، إن امتحان اللغة الفرنسية كان سهلا والأسئلة واضحة في مستوى الطالب المتوسط، مشيرين إلى أن الامتحان كان يحتوي على 33 سؤالا بينها 3 أسئلة صعبة، وباقي الامتحان كان سهلا، كما أن الوقت كان كافيا واستطاع الطلاب حل الامتحان والمراجعة على الإجابات دون أي توتر.

وأدى 28376 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة في أسيوط، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تشمل اللغة الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، بواقع 33 سؤالا جميعها اختيار من متعدد.

الطلاب يؤدون الامتحانات في 87 لجنة

وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن الطلاب أدوا الامتحانات في 87 لجنة، منهم 15752 طالبًا وطالبة علمي علوم، و2003 طلاب وطالبات علمي رياضة، و9622 طالبا وطالبة أدبي، كما يبغ عدد المراقبين 6078، منهم 4749 ذكورا و1329 إناث، وعدد الاستراحات للمراقبين 22 موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، كردونًا أمنيًا بمحيط المدارس، ووضعت الحواجز والمصدات الحديدية؛ لمنع وقوف السيارات وتجمعات أولياء الأمور أمام اللجان.