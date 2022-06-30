حظك اليوم برج الحمل الخميس 30-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتسم بقدرته على القيادة بشكل جيد فهو يستطيع أن يقود عدد من الأفراد بمنتهى النجاح لأنه يتمكن من إبراز نقطة القوة في كل شخص يتعامل معه، فهو مجتهد بدرجة كبيرة ويرى أن عمله أهم شيء في حياته، حيث أنه يرى أن النجاح يكون في أفضل المناصب العملية وأن يعتمد عليه رؤساءه في العمل.

ومن أبرز مميزات برج الحمل التسامح فهو يسامح في حقه مهما كان الخطأ ويرى أن التسامح صفة عظيمة يتميز بها رغم أنه يتسم بالعصبية وسرعة الانفعال لكنه في حال اعتذر الخاطئ من أمامه يكون متسامح بدرجة كبيرة، وأبرز عيوب برج الحمل قلة الصبر فهو لا يستطيع أن يكون صبورا لدرجة كبيرة كما أنه روتينيي بدرجة كبيرة تجعله غير قادر على التكيف مع المواقف الجديدة عليه مهما كانت.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية لقراء «الوطن» تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل اليوم الخميس 30 يونيو وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، لذا عليك ألا تتردد في طلب المساعدة من جميع من حولك في حياتك المهنية حتى تحقق النجاح، خاصة مع زملائك في العمل إذا شعرت بالتوتر

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد تجد نفسك مضطرا لتحمل ضغوط عائلية أو خلافات عاطفية لذا عليك أن تتسم باللباقة والهدوء في التعامل مع الضغوط والمشكلات.