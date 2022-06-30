حظك اليوم برج الثور الخميس 30-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور صبور بدرجة كبيرة، فهو يصبر على كل الأزمات التي يقع فيها ويفكر بهدوء لكي يصل لحل، ومن الصعب جدًا أن يشعر بالإحباط في حياته ويسعى بخطوات مدروسة لتحقيق أهدافه مهما كانت العقبات أمامه فهو يتجنبها ويتمكن من حلها.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود الثور بإخلاصه الشديد لحبيبه، فهو يكره الخيانة بدرجة كبيرة ولا يستطيع التعامل مع الخائن، ومن أبرز عيوب برج الثور العند الشديد فهو يجعل كل من حوله يشعرون بالضيق بسبب عِنده، وتصميمه على تنفيذ رأيه بغض النظر عن مختلف العقبات من حوله.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور اليوم الخميس 30 يونيو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ومن الممكن أن تجد اليوم فرص عظيمة في حياتك المهنية، وعليك أن تغتنمها وتستغلها بشكل جيد كي تحقق نجاحًا في حياتك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور اليوم الخميس 30 يونيو.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر، وعليك أن تقضي أوقاتًا سعيدة مع من تحب لكي تشعر بالراحة والسعادة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور اليوم الخميس 30 يونيو.