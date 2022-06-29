«حسن» يطالب بنشوز «هناء»: «عايزة تخلف ولد و5 بنات مش عاجبينها»

«عايزة تخلف ولد البنات مش عجبينها، كل سنة تحمل، وعايزه تخلف لحد ما ربنا يرزقنا بولد»، سبب غريب غير مألوف على مسامع الجميع، لكنه كان سبب انتهاء زيجة «حسن. م» 40 سنة من «هناء»، إذ طالب بنشوزها لرغبتها في إنجاب ذكر، وأنها لا ترغب في الاقتناع بأن الإنجاب ونوع الجنين بإرادة الله تعالى، وتريد الإنجاب كل عام حتى ترزق بالولد، وتقلل من قيمة الفتيات، ما جعله يعاني معها، وأصبح لم يقو على تحمل نفقات أطفاله، وانخفاض مستواه الاجتماعي.

«حسن» يروي للمحكمة سبب دعواه

وقف الزوج أمام قاضي محكمة الأسرة، ليسرد عليه سبب دعواها بعد زواج دام 11 عامًا، ونتج عنه إنجاب 5 فتيات، وقال: إنه راضٍ وسعيد بهن، ويحاول بكل جهده أن يؤمن لهن حياة كريمة ومستوى معيشيا يليق بهن ويعمل بكد ليلًا نهارًا، ليوفر احتياجاتهن، لكن والدتهن تعكر عليهن صفو حياتهن، وتحاول دائمًا هدم ما يبنيه من استقرار، بكلماتها اللاذعة، وطريقة تفكيرها الرجعية، معتقدة أن إنجاب ولد سيكون طوق النجاة في الحياة بالنسبة لها.

الزوجة خدعته بطباعها في البداية

وأكمل حديثه وقال إنه تعرف على زوجته عن طريق عمله، وكانت فتاة مثقفة وجميلة ومتدينة وهادئة، واعتقد أن هذه هي طباعها الحقيقية، وبعد فترة من المحاولات نجح أخيرًا في فتح حوار معها وطلب منها التقدم لخطبتها، ووافقت وقابل والديها وشعر أنها ستكون نصفه الآخر، وتمت خطبتهما وكان سعيدا للغاية بطريقتها معه، وعندما انتهي من تجهيزات شقة الزوجية، حددوا موعد الزفاف، وتمت الزيجة.

«حسن»: عايزة تخلف كل سنة

«عايزة تخلف ولد، وكل سنة تفكر في الحمل ولما أتخانق معاها تطلب الطلاق وبقيت عايش في عذاب معاها»، اختصر «حسن» مشكلاته مع زوجته خلال هذه الكلمات، وقال: «من يوم ما أتجوزت وأنا بحاول أحافظ على البيت، وفي الأول كانت حياتنا مستقرة وسعيدة، لحد اليوم اللي عرفت فيه إنها حامل في بنت، واتحولت وبقت عصبية ومش طايقة العيشة، عشان هي كانت عايزة ولد، لدرجة إنها كانت زعلانه من إنها هتخلف بنت، والناس كلها كانت مذهولة من ردة فعلها، وكل بنت بتعمل نفس الموضوع، وعايزة تخلف تاني عشان تجيب الواد».

دعوى نشوز بعد رفضها الانفصال

واختتم الزوج حديثه أمام قاضي محكمة الأسرة وقال: إنه لم يعد يقوى على التعامل معها بسبب أسلوبها الفظ معه وبناته، وأنها ترغب في تكرار الإنجاب مرة أخرى حتى تنجب ولدا، وعندما قرر الانفصال رفضت وهددته بأخذ بناته منه، فلجأ لمحكمة الأسرة بالجيزة وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 470 أحوال شخصية.