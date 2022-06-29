النيابة العامة: خيال المتهم الفاسد أوهمه بأنّ نيرة تبادله الشعور بالإعجاب

قال ممثل النيابة العامة، خلال مرافعة النيابة العامة أمام هيئة المحكمة في قضية مقتل نيرة أشرف فتاة المنصورة، إنّ الأمر بين الضحية والمتهم لم يتجاوز الأبحاث، فتبادلت نيرة مع المتهم محمد عادل كلمات معدودة بمناسبة التكاليف الدراسية المطلوبة، إلا أنّ المتهم بخيال أناني فاسد، ظن ظنا فاسد بأنّ المجني عليها كانت تبادله نفس الشعور بالإعجاب، فاعتقد المتهم أنّ مجرد تبادل الحديث معه هو أمر تجاوز حدود الزمالة بينهما.

قضية نيرة أشرف

وأضاف ممثل النيابة العامة: «لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استمر في التفكر والتفكر بـ نيرة أشرف التي لم يكن المتهم أمام ناظرها من الأساس، ورغم ذلك أراد المتهم أن يمد لها يد العون في الدراسة ليجذب فؤادها ويحرك وجدانها، لتبادله ذات الشعور الواهم الذي أصابه وهو الشعور الواهم النابع من فساد أخلاقه وطباعه، والذي أصابه منذ اللقاء الأول بها»

وكانت محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.