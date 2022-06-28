التصريح بدفن جثمان نجار ذبحه قريبه بسبب لهو الأطفال في الشرقية

صرحت الجهات المختصة بمركز بلبيس، منذ قليل، بدفن جثمان نجار مسلح لقي مصرعه إثر إصابته بجرح طعني في الرقبة، على يد أحد أقاربه في مشاجرة وقعت بينهما مساء أمس بسبب لهو الأطفال بقرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

إخطار بمصرع نجار في مشاجرة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة بلبيس يفيد بتلقي المركز بلاغ بمقتل «محمد. ف» نجار مسلح 39 سنة، مقيم بقرية بني عليم التابعة لدائرة المركز، إثر إصابته بجرح طعني في الرقبة في مشاجرة مع أحد أقاربه (ابن عم والده) وتربطهما صلة نسب، بسبب لهو الأطفال، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، وسدد له طعنة أصابت عنقه؛ ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.

نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد الإصابات وسبب الوفاة، ثم قررت التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها لدفنها بمقابر الأسرة.

القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة لتولي التحقيقات

وفي السياق نفسه، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم إحالته إلى الجهات المختصة لتولي التحقيقات.