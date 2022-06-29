درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29-6-2022 على مصر

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس المتوقعة على كل المناطق والأنحاء، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد إن حالة الطقس اليوم، ستكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشديدة الحرارة على جنوبي البلاد والصعيد، وشمال الصعيد، وتشهد البلاد اليوم، ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدلا على كل الأنحاء.

وتشهد البلاد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية العربية، وجنوبي سيناء وبلاد، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على كل المناطق كالتالي:

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 30 - 23

وادي النطرون 34 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 34 - 23

دمنهور 32 - 22

بلطيم 30 - 22

مطروح 29 - 22

السلوم 31 - 23

سيوة 39 - 21

بورسعيد 32 - 24

دمياط 29 - 23

الزقازيق 34 - 24

المنصورة 34 - 24

الإسماعيلية 35 - 23

السويس 34 - 23

العريش 31 - 22

رفح 30 - 21

رأس سدر 36 - 24

نخل 30 - 17

نويبع 35 - 24

طابا 32 - 21

كاترين 31 - 16

الطور 34 - 24

شرم الشيخ 38 - 27

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 36 - 28

الفيوم 35 - 25

بني سويف 35 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 37 - 25

سوهاج 37 - 25

قنا 38 - 26

الأقصر 39 - 27

أسوان 40 - 28

إدفو 40 - 27

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 39 - 25

شلاتين 38 - 26

أبو رماد 37 - 25

حلايب 33 - 28

رأس حدربة 32 - 27