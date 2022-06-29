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النيابة العامة: نيرة تعرضت لحصار نفسي عنيف وتتبع أعمى من المتهم

كتب:

هبة هشام
01:31 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
المتهم محمد عادل

المتهم محمد عادل

قال ممثل النيابة العامة خلال مرافعة النيابة العامة، أمام هيئة المحكمة في قضية مقتل الطالية نيرة أشرف، إنّ الضحية طلبت من المتهم عدّة مرات أن يهجرها مليا ويدعها وشأنها، تخطط لمستقبله، وطلبت منه ألا يضعها في علاقة واهية بدأها وحده ولا يبتغي غيرها.

قضية نيرة أشرف

وأضاف ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته في محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف: «كانت تلك الكلمات ما قالتها نيرة أشرف للمتهم محمد عادل طيلة الثلاث السنوات المتتابعة، لا يوجد لدى هيئة النيابة العامة وصف ينطبق على تلك التصرفات، إلا انعدام الرجولة والكرامة والشرف، وسعي وحصار نفسي عنيف وتتبع أعمى، يسوقه هوى جامح دون تفاعل أو استجابة من المجني عليها، التي لم تكن عابئة بفعله».

إحالة أوراق المتهم محمد عادل لمفتي الجمهورية 

وكان المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قرر أمس، إحالة أوراق المتهم بـ قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

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بقلم هبة هشام