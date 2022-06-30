درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 30-6-2022 على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، وحار على محافظة شمال الصعيد، وشديد الحرارة على محافظة جنوب سيناء وعلى محافظات جنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

كما أوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض خلال ساعات المساء بين 8 و10 درجات فقط، على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشرقية والسواحل الغربية وسلاسل البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، حيث يسود طقس لطيف ومعتدل الحرارة ليلًا، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 33-24

الإسكندرية 29-23

وادي النطرون 33-23

طنطا 33 - 24

شبين الكوم 33 - 23

دمنهور 32 - 22

بلطيم 30 - 22

مطروح 29 - 22

السلوم 31 - 23

سيوة 36 - 21

بورسعيد 30 - 24

دمياط 30 - 23

الزقازيق 33 - 24

المنصورة 33 - 24

الإسماعيلية 34 - 23

السويس 33 - 23

العريش 31 - 22

رفح 30 - 21

رأس سدر 36 - 24

نخل 33 - 17

نويبع 35 - 24

طابا 32 - 21

كاترين 31 - 16

الطور 36 - 24

شرم الشيخ 37 - 27

الغردقة 36 - 28

مرسى علم 36 - 28

الفيوم 34 - 25

بني سويف 34 - 24

المنيا 35 - 24

أسيوط 35 - 25

سوهاج 36 - 25

قنا 37 - 26

الأقصر 38 - 26

أسوان 39 - 26

إدفو 39 - 27

أبو سمبل 39 - 27

الوادي الجديد 38 - 25

شلاتين 38 - 26

أبو رماد 37 - 25

حلايب 33 - 27

رأس حدربة 32 - 27