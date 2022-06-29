محافظ قنا يوجه بسرعه الانتهاء من إصلاح وصيانة خط طرد الصرف الصحي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع طارئ، وذلك لمراجعة الإجراءات المتبعة لأعمال الإصلاح والصيانة الخاصة بخط طرد الصرف الصحي بمدينة قنا، بحضور محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعميد احمد صقر مدير ادارة المرور ، والعميد هاني الأتربي مدير ادارة الحماية المدنية وعدد من القيادات التنفيذية المعنية .

ناقش محافظ قنا خلال الإجتماع الإجراءات التي تم إتخاذها خلال الأزمة ، مؤكدا عدم قطع المياه نهائيا عن المنازل أثناء أعمال الصيانة.

دراسة إدراج خط طرد بديل من محطة الصرف الصحي الرئيسية

وأضاف الداودي أنه سيتم دراسة إدراج خط طرد بديل من محطة الصرف الصحى الرئيسية لمدينة قنا قطر 1000 مم خرسانة مسلحة نظرا لتهالك الخط الرئيسي القديم والذى يرجع تاريخ إنشاءه لعام ١٩٨٦، ضمن فاعليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

ووجه محافظ قنا خلال الاجتماع رفع حالة الطواري القصوى بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى، لاستكمال أعمال الصيانة والإصلاح، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022 في تمام الساعة 11 مساءا وحتي الساعة 8 صباحا من يوم الخميس 30 يونيو 2022.

«عرفة»: لن يتم قطع المياه عن المنازل نهائيًا

ومن جانبه أكد المهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، انه لن يتم قطع المياه عن المنازل نهائيا ولكن سيتم تخفيف الضغط فقط في بعض المناطق لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والاصلاح .

وتناشد محافظة قنا انه في حالة وجود أي شكاوي ، علي المواطنين الإتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541 ، أو الاتصال علي شكاوي شركة مياه الشرب علي الأرقام ( 01275118225 – 01275117991 ) والخط الساخن 125 .