الدفع بسيارات مياه متنقلة لأماكن الانقطاعات في قنا والقليوبية

تواصل شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وقنا، قطع المياه عن عددا من المناطق الواقعه في نطاق عملها بسبب القيام بأعمال إحلال وتجديد بخط الطرد بمحطة الرفع ووجود كسر مفاجيء في الصرف الصحي، كما أعلنت الشركة القابضة للمياه عن الدفع بسيارات متنقلة لأماكن الانقطاعات بالمحافظتين.

المناطق المتأثرة بأنقطاع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواصلة قطع المياه اليوم الاثنين، عن مناطق «الوكلاء - عزبة أبو خضرة - الدلتا» في مدينة شبين القناطر، بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الانقطاع جاء نظراً لإحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم3 قطر 500 مم، لافتا إلى قيامها بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع وفي حال طلبها يرجى الاتصال على رقم الخط الساخن 125 أو رقم 01200288880.

سيارات مياه لمواجهة انقطاع المياه في قنا

من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الدفع بسيارات مياه الشرب أمام مناطق «عمرو أفندي، مجمع المدارس بالمنشية، المستشفي العام والحميدات» وجارٍ إرسال سيارة لمنطقة الشؤون والمساكن ومدينة العمال لمواجهة انقطاع المياه بمدينة قنا.

توقف محطات مياة مدينة قنا الصالحية والحميدات

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حدوث كسر بخط طرد محطة الصرف الصحي الرئيسية لمدينة قنا بجوار شركة مختار إبراهيم طريق المدينة الصناعية، ما استدعى توقف محطات مياه مدينة قنا، الصالحية والحميدات، مع تأثر بعض المناطق بانقطاع المياه عن مدينة قنا وقرى «الجبلاوي، الإشراف الغربية وجزء من قرية أبنود»، مؤكدة أنه جار إصلاح العطل.