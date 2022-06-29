الجامعات تستعد لاختبارات القدرات وتكشف موقف مراكز اتأهيل الطلاب

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لاختبارات القدرات 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ووفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي سيتم إجراء اختبارات القدرات 2022، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن»، حقيقة عقد دورات تدريبية بالجامعات للطلاب الراغبين في تأدية اختبارات القدرات.

تنسيق الجامعات 2022

وأكّدت المصادر بوزارة التعليم العالي أنَّه لا توجد أي حجوزات أو تعليمات بعقد دورات تدريبية وتأهيلية للطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، موضحة أنَّه لا توجد أي علاقة للمجلس الأعلى والجامعات بمراكز التدريب و التأهيل الخارجية التي تدعي انتسابها وعقدها دورات تدريبية للطلاب، لافتة إلى أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات في تواصل مستمر مع مختلف المؤسسات التعليمية لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات لاختبارات القدرات 2022، وفقاً للضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية.

اختبارات القدرات 2022

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الاستعداد التام لـ اختبارات القدرات 2022، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، لافتا إلى أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أنَّ الكلية أنهت كل الاستعدادات اللوجستية للاختبارات والمتمثلة في تجهيز القاعات وأوراق ولوائح الرسومات و كراسات الإجابات وغرف الكنترولات، لافتًا إلى الكلية تستعد لتنسيق القبول للعام الجديد ببرامج متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.