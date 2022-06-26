للمصريات بالخارج.. تفاصيل المشاركة بالدفعة الثانية من برنامج«القيادة»

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية، على موقع «فيس بوك»، منشورا توضيحيا، للمصريات بالخارج، الراغبات فى المشاركة بالنسخة الثانية، من أول برنامج تأهيلي للقيادة، فى إطار تمكين المرأة المصرية.

وتتضمن منشور الوزارة، عبر «فيس بوك»، رابط المشاركة فى هذه النسخة من البرنامج، وأهداف ومزايا برنامج التأهيل للقيادة: «برنامج تدريب المصريات في الخارج، هو منحة ممولة بالكامل تهدف إلى تمكين المرأة من خلال تطوير مستقبلها المهني، وإصقال مهاراتها وإعادة تواصلها بسوق العمل».

محاور البرنامج

وأشارت وزارة الهجرة، خلال المنشور، إلى أن المحاور التي يتضمنها البرنامج تتمثل فى خلق العلامة التجارية والسمت التسويقي للدول، الاقتصاد والتنمية المستدامة، حقوق المرأة في المواثيق الدولية والدستور المصري بالإضافة إلى عديد من المحاور الحديثة ذات الاتصال المباشر باحتياجات السوق.

وذلك برعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل المشاركة بالنسخة الثانية من برنامج «القيادة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج .

تفاصيل المشاركة بالدفعة الثانية من برنامج «القيادة»

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يمكن التسجيل فى الدفعة الثانية من برنامج التأهيل للقيادة، للمصريات بالخارج، من خلال هذا الرابط.

جدير بالذكر، أن البرنامج التأهيلي للقيادة، للمصريات بالخارج، يسعى إلى تأهيل للمصريات بالخارج إلى خلق روابط وصل مع المصريات في الخارج وتطوير مهاراتهنّ القيادية والإدارية.

ويستمر البرنامج لمدة 75 يوما تدريبيا، على أن يتمّ خلاله إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف، وسيتمّ إدارة وبث البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو ما سيعطي القدرة والمساحة للمتدربات على إدارة الجدول الزمني لهن بحرية دون المساس بثراء التفاعل والانخراط.