أهالي شمال سيناء يودعون حجاج الجمعيات الأهلية بالزغاريد

ودع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبرفقته علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء حجاج بيت الله الحرام ـ قبل توجههم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، حيث استقبلهم المحافظ وعدد من القيادات لتوديعهم، وقد ودع الأهالي الحجاج بالزغاريد.

اتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات

وأكد المحافظ على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع كل التعليمات لحين العودة، مع الدعاء لمصر وسيناء بكل الخير والأمن والاستقرار، مشيرا إلى توفير أتوبيس سياحي لنقل الحجاج من مدينة العريش إلى مطار القاهرة الدولي والعودة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاتفاق على تيسير الإجراءات أثناء مرورهم على الطريق الدولي ومعدية القنطرة حتى مطار القاهرة الدولي وفي العودة.

40 حاجا يغادرون شمال سيناء إلى بيت الله الحرام

ومن جانبه، أعلن علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن عدد حجاج الجمعيات بالمحافظة يبلغ 40 حاجا وحاجة، مشيرا إلى أنه تحدد صباح يوم غد لسفرهم من المطار إلى الأراضي السعودية، وذلك بتكلفة 87 ألف جنيه بخلاف قيمة التذكرة بنحو 20 ألف جنيه.

وأوضح استمرار الحجاج لمدة 21 يوما بأحد الفنادق 4 نجوم القريبة من الحرم النبوى، حيث قامت المؤسسة الخيرية لتيسير الحج والعمرة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى قيام الهلال الأحمر المصري بتوفير شنطة الوقاية لكل حاج بها كل أدوات الوقاية.

ومما يذكر أنه سبق فتح باب التقدم لحجاج الجمعيات لمدة أسبوعين، حيث تقدم 127 حاجا وحاجة بشمال سيناء، وتم قبول عدد 40 حاجا وحاجة منهم لأداء الفريضة هذا العام، مما يعد أكبر حصة على مستوى المحافظات من حيث عدد السكان.