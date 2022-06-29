الطاقة الذرية تفقد الاتصال بأنظمة مراقبة محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أنّها فقدت الاتصال بأنظمة المراقبة الأمنية في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

الاتفاق على زيادة تمويل حلف الناتو

وفي سياق آخر، قال الأمين العام لـ حلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الدول الأعضاء اتفقت على زيادة تمويل الحلف، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

وأضاف «ستولتنبرج»، في كلمته أمام قمة الناتو، المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد، أنهم سيعملون على زيادة حزمة المساعدات المقدمة، لتعزيز وتحديث القدرات العسكرية لأوكرانيا، لافتا إلى أن الحلف سيعمل على تعزيز الانتشار العسكري للحلف على حدوده الشرقية.

قمة الناتو في مدريد

واجتمع زعماء قادة 40 دولة في العاصمة الإسبانية مدريد، لحضور قمة الناتو، التي بدأت منذ أمس، لمدة 3 أيام متتالية، بحضور ما يقرب من نحو 5 آلاف صحفي ومتخصص وباحث، وسط إجراءات أمنية مشددة.