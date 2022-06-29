مصرع ربة منزل تناولت «صبغة شعر» بطريق الخطأ في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم الأربعاء، إثر تناولها «صبغة شعر» سامة عن طريق الخطأ، في قرية «كوم يعقوب»، التابعة لمركز أبوتشت، بمحافظة قنا.

إشارة للإسعاف بإصابة ربة منزل بالتسمم

تلقى مرفق إسعاف قنا استغاثة بإصابة ربة منزل بأعراض تسمم حادة، إثر تناولها «صبغة شعر» عن طريق الخطأ، في قرية «كوم يعقوب»، بدائرة مركز أبوتشت.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع ربة منزل تُدعى «نجاة ن. أ. أ.»، 52 سنة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، تحت تصرف النيابة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة بدائرة مركز أبوتشت، لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع ربة منزل تحت عجلات القطار بفرشوط

من ناحية أخرى، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل دهساً تحت عجلات القطار على مزلقان فرشوط، شمال المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع سيدة تُدعى «هناء خيري عبدالنعيم»، 50 سنة، بعدما صدمها القطار، أثناء محاولتها العبور على مزلقان فرشوط، وقت مرور القطار، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة بدائرة مركز فرشوط، لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.