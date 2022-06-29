إصابة ربة منزل طعناً على يد أشقائها بقنا.. عايزين يطلقوها من زوجها

أصيبت ربة منزل بطعنات متفرقة في أنحاء الجسم على يد عدد من أشقائها، قبل قليل، في واقعة مثيرة شهدتها منطقة «الشؤون» بمدينة قنا، بسبب رغبتهم في تطليقها من زوجها.

التحريات تؤكد طعن المجني عليها على يد أشقائها

تلقى مرفق الإسعاف بقنا إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بإصابة ربة منزل بطعنات في أنحاء الجسم، بشارع «الراعي الصالح»، في منطقة «الشؤون» بمدينة قنا، وبعد الفحص تبين إصابة «حكمت ع.»، 28 سنة، بعدة طعنات متفرقة بالجسم، باستخدام سلاح أبيض.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة أشقاء المجني عليها، الذين تعدوا عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية، وبغرض الضغط عليها للطلاق من زوجها.

جهود أمنية مكثفة لضبط أشقاء المجني عليها

تم نقل المصابة للمستشفى في حالة حرجة، حيث تم احتجازها داخل وحدة العناية المركزة، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط أشقاء ربة المنزل، للتحقيق معهم.