وزير النقل يعزي أسرة ضحية قطار البحيرة وإعانة 90 ألف جنيه لأبنائها

رافق اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قبل قليل، لتقديم واجب العزاء لأسرة «عائشة خليفة عبدالسميع»، 56 سنة، ضحية حادث انقلاب قطار بضائع قبل أيام، حيث لقيت مصرعها نتيجة اصطدام القطار بمنزلهاـ بعد خروجه عن القضبان.

وزير النقل: 3 فرص عمل وإعانة 50 ألف جنيه

ووجه وزير النقل والمواصلات بتوفير 3 فرص عمل لأبناء الفقيدة، وإعانة عاجلة بقيمة إجمالية 50 ألف جنيه، وذلك أثناء تقديم واجب العزاء لأسرة ضحية الحادث، في مسقط رأسها بقرية «البستان»، التابعة لمركز الدلنجات.

https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/571349171004392/

محافظ البحيرة: 40 ألف جنيه إعانة وشقة بديلة

ومن جانبه، وجه اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بتقديم مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه إعانة لأبناء ضحية القطار، ووجه بتوفير وحدة سكنية ملائمة لهم، وجاء ذلك بالتزامن مع تقديم واجب العزاء بحضور وزير النقل والمواصلات، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت قرية «البستان»، التابعة لمركز الدلنجات، في محافظة البحيرة، في وقت سابق من الشهر الجاري، حادث انقلاب قطار بضائع مكون من 15 عربة، مما أدى إلى مصرع «عائشة خليفة »، ونفوق عدد من رؤوس الماشية خاصة بعدد من أهالي القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز الدلنجات، يفيد وقوع حادث انقلاب قطار بضائع مكون من 15 عربة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.