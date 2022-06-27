البحيرة: دعم الطالبة علا الخرادلي بـ252 ألف جنيه خلال سنوات دراستها

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الطالبة علا رفعت الخرادلي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في امتحانات الشهادة الإعدادية بمجموع 278.5 درجة.

وأكد المحافظ، أن الطالبة تعد قدوة حسنة ونموذجا مشرفا يُحتذى به لأقرانها من الطلاب والطالبات في التفوق والاجتهاد، ومواجهة الظروف الصعبة لتحقيق ذاتها وحلمها، وأن هذا التفوق يعتبر بداية لتحقيق طموحات أكبر لبناء حياة علمية ناجحة.

دعم الطالبة

وأشار محافظ البحيرة، أنه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واهتمام الدولة غير المسبوق بالمواطنين، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم، تم تخصيص مبلغ 252 ألف جنيه من الدولة لمدة 8 سنوات، بواقع 2000 جنيه شهريا لمدة 3 سنوات طوال فترة دراستها الثانوية، بإجمالي مبلغ 72 ألفا، إضافة إلى 3000 جنيه شهريا اعتبارا من التحاقها بالجامعة ولمدة 5 سنوات أخرى، بإجمالي 180 ألف جنيه.

كما وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للطالبة، خلال فترة دراستها الثانوية.

تحفيز المتفوقين

وأكد «آمنة» دعمه ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين علمياً، وحرصه على تكريم المتفوقين من أبناء المحافظة، لتحفيزهم على استمرار مسيرة التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم من أجل تحقيق نهضة وتقدم للمحافظة فى كل المجالات.

وأشار المحافظ إلى الجهود المبذولة لدعم ورعاية المتفوقين علمياً، وكذلك توفير كل الإمكانات والوسائل التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية، لتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر حاليا.