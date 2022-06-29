طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تصل لـ32 مئوية

تواصل درجات الحرارة في البحيرة، اليوم الأربعاء، ارتفاعها مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على مختلف المدن والمراكز، لا سيما الطرق الرئيسية، وذلك خلال الساعات الأولى من الصباح، وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث.

طقس الأربعاء 29 يونيو 2022

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، حار نهارا ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، موضحة أن غدا سيشهد طقسا مشمسا يكون غائم جزئيا على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين «2 : 3» درجة.

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط رياح أحيانا في المساء على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، سجلت العظمى في القاهرة 34 درجة مئوية وبلغت الصغرى 23 درجة، فيما سجلت العظمى في عروس البحر المتوسط 30 درجة مئوية وبلغت الصغرى 23 مئوية، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة.

وشهدت محافظات الصعيد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى في سوهاج 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وفي أسوان سجلت العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية.