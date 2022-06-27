طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 30 مئوية

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، طقسا حارا، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح، وسط تحذيرات أطلقتها إدارات المرور لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، تجنبا لوقوع الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الاثنين، حار نهاراً، معتدل الحرارة ليلاً على كل الأنحاء.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد طقسا مشمسا، ويكون غائما جزئيا على السواحل الشمالية، وسط ارتفاعاً فى نسب الرطوبة نهاراً، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2 : 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحياناً على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1: 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة لطقس يوم الإثنين العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغري 22 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية، اليوم، سجلت العظمى والصغرى في القاهرة 34 و23، والإسكندرية 31 و23، ومطروح 30 و22، وسوهاج 38 و25، وقنا 40 و26، وأسوان 42 و28 درجة مئوية.