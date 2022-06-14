إزالة 157 مبنى متعارضة مع توسعة الطريق الدائري بالقليوبية

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جار العمل على إزالة 7 مبان بقليوب، و37 مبنى بالخانكة، و113 في الخصوص، وذلك ضمن أعمال توسعة الطريق الدائري، مشيرًا إلى أننا حريصون على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الجاري إنشاؤها على مستوى المحافظة لدفع الأعمال، والوقوف على المعدلات الدقيقة للتنفيذ لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بقليوب والخصوص والخانكة، ومتابعة إزالة ورفع مخلفات الهدم للبدء في أعمال الطريق البطيء بجانب الطريق الدائري.

بذل جهد مضاعف

وكلف المحافظ بدفع الأعمال وبذل جهد مضاعف للانتهاء من إزالة تلك المباني، ورفع مخلفات البناء أولاً بأول، لتسليم الطريق للشركات المنفذة في الموعد المحدد تزامناً مع متابعة صرف المستحقات لأصحاب المباني، مشدداً على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع اعمال توسعه الطريق الدائري.

مشروعات حياة كريمة

كما تابع المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينه شبين القناطر، إذ تفقد أعمال رصف بطريق شبين القناطر – قليوب في المسافة من مدينة شبين حتى آخر حدود قرية نوى بداية من حدود مركز قليوب بمسافة 12 كيلومترا، وذلك بإسناد الهئية العامه للطرق والكباري، إذ تابع أعمال الرصف التي تمت ورفع وإزالة أي المعوقات على الطريق كما تابع المحافظ أعمال رصف طريق طوخ شبين القناطر من أمام مستشفى الشاملة حتى عزبة عبدالحميد بركات بطول حوالي 3 كيلومترات تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، إذ أبديى بعض الملاحظات على أعمال الرصف ومنها استكمال أعمال الرصف على جانبي الطريق مع تسوية طبقة الأسفلت، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال، وفقًا للمواصفات القياسية.

وتابع «الهجان» الأعمال الإنشائية لمستشفى شبين القناطر المركزي الجديد والذى يتم اقامتها على ارض تم تخصيصها لتلك المستشفي وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، حيث ان المستشفى الجديد سوف تخدم قرى مركز ومدينة شبين القناطر