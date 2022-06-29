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غلق كلي لطريق كارفور المعادي بسبب أعمال إزالة برج الضغط العالي

كتب:

محمد بركات
12:41 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إزالة برج وأسلاك الضغط العالي المار أعلى نفق كارفور المعادي، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لنفق كارفور المعادي في الاتجاهين لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وذلك اعتبارًا من الساعة 5 بعد منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022 وحتى 5 مساء نفس اليوم.

التحويلات المرورية

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أن تنفيذ التحويلة المرورية، يجري على النحو التالي:

القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر اتجاه مناطق زهراء المعادى استكمال السير والدوران من أسفل كوبري الدائري «حدود الإدارة العامة للمرور».

القادم من مناطق زهراء المعادي اتجاه نفق كارفور اتجاه طريق الأوتوستراد يسلك يمينًا شارع السعادة، ثم يسارًا اتجاه الطريق الدائرى حتى كوبري القطامية والدوران والعودة اتجاه محور الأوتوستراد. 

ومن جانبها، أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم محمد بركات